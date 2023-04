Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Pfälzerinnen sind am Start, wenn am Freitag nach zwei Jahren Pause wieder ein Weltcup-Finale beginnt. Die eine zeigt mit ihrem Partner in Leipzig noch einmal die Kür des Jahres 2021, die andere tritt nach überstandener Bänderverletzung im Einzel gegen die Weltelite an.

„Für mich ist es der erste Start bei einem Weltcup überhaupt“, erzählt Chiara Congia. Sie freut sich auf „eine ganz andere Atmosphäre“. Die Psychologie-Studentin