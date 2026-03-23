Die Pressekonferenz nach dem Spiel des FC St. Pauli gegen den SC Freiburg ist ungewöhnlich. Gästetrainer Julian Schuster fehlt zunächst. Sein Kollege Alexander Blessin beglückwünscht ihn dennoch.

Hamburg (dpa) - Alexander Blessin tat das, was ein Trainer in der Pressekonferenz nach einem verlorenen Fußball-Spiel macht. Und so begann der 52-Jährige am Sonntagabend sein Statement nach dem 1:2 seines FC St. Pauli gegen den SC Freiburg mit den Worten: «Julian, erst einmal Glückwunsch.» Nur: sein Freiburger Kollege Julian Schuster saß gar nicht - wie üblich - auf dem Podium. St. Paulis Sprecher Patrick Gensing nannte als Grund für die Abwesenheit des Gäste-Trainers, dass Schuster und die Mannschaft schon abreisen müssten.

Restart der Pressekonferenz

Als der offizielle Teil der Pressekonferenz beendet war und die Journalistinnen und Journalisten um Blessin noch herumstanden, erschien plötzlich Schuster in der Tür. Die Pressekonferenz nach dem Spiel startete ein zweites Mal.

Kam zu spät zur Pressekonferenz nach dem Spiel beim FC St. Pauli: Freiburgs Trainer Julian Schuster. Foto: Christian Charisius/dpa

«Entschuldigung für die ganzen Umstände hier», sagte Schuster ein wenig verlegen. Die Mannschaft habe einen Flugslot und musste daher schnell los. Er selbst verbringe die Nacht in Hamburg. «Wir haben morgen das Vergnügen in Düsseldorf bei der Trainertagung», sagte er und zeigte auf Kollege Blessin. «Deshalb bleibe ich hier.»