Wenn die Lotto-Elf spielt, geht es um einen guten Zweck. Ein Mainzer Verein, der sich um krebskranke Kinder kümmert, ist einer der Begünstigten des Spiels in Landau. Bei der Pressekonferenz spielen sich Hans-Peter Briegel und Benjamin Auer den Ball zu, erzählt Hermann Josef Ganser Geschichten und liefert Fakten zur besonderen Auswahl, die es seit 1999 gibt. Wer läuft auf am 25. August?

Zur Aufstellung: Im Tor: Dimo Wache. In der Abwehr: Roger Lutz. 17 Spieler nennt Hans-Peter Briegel, „Trainer“ der Lotto-Elf, die am Mittwoch, 25. August, im Südpfalzstadion gegen eine Landauer Ü40-Auswahl antritt. Im Mittelfeld: Guido Buchwald, der Weltmeister von 1990. Im Sturm: Premiere für David Odonkor.

Odonkor? Der ehemalige Dortmunder ist 37. Es gibt halt Ausnahmen beim Alter. Aber nur für die Eigenen. Einmal wurde die Lotto-Elf hereingelegt. Hermann Josef Ganser, seit über 20 Jahren organisiert der Koblenzer die Spiele der Lotto-Elf, die es nur in Rheinland-Pfalz gibt, erzählt es bei der Pressekonferenz am Montag in der VR-Bank Südpfalz: Die Lotto-Elf verlor 2018 gegen die Traditionsmannschaft von Schalke 04 1:3, weil Olaf Thon bei Schalke drei jüngere Stürmer gehabt habe.

2740:561 Tore

So geht es natürlich nicht. Mindestens 40 muss jeder Gegenspieler sein. Die Lotto-Elf verliert nicht gerne. Sie hat nach 243 Spielen ein Torverhältnis von 2740:561.

Die Niederlage gegen Schalke tat weh. Sie war schmerzlicher als die Niederlage gegen die FCK-Meistermannschaft von 1991. Nebensächlich: Die Niederlage in einem Hallenspiel. Weil, so Ganser, Overath, 183-mal ist er für Lotto angetreten, und Stephan Engels durchgespielt hätten. Wer schon wechselt einen Overath aus, obwohl der erschöpft ist? „Du weißt, mich kannst du über die komplette Spielzeit einsetzen“, hat der Landauer Benjamin Auer, der das Spiel mit vier Landauer Vereinen ausrichtet, vorher zu Briegel gesagt. „Wie, ich meinte, eine Halbzeit?“, hat der entgegnet. Will Stürmer Auer nicht auch für die Landauer Auswahl spielen?

Die ersten Spiele seit Corona

36 Bewerbungen hat Ganser erhalten für den Neustart seit Corona. 13 Spiele sind in diesem Jahr angesetzt. Das Gros der Lotto-Elf stellen Ehemalige von Lautern, Köln, Bochum, Mainz 05. Auer hat in Mainz, Bochum und Kaiserslautern gespielt.

Corona stört auch das Engagement des Fördervereins für Tumor- und Leukämiekranke Kinder in Mainz, der zur Hälfte am Erlös des Benefizspiels berücksichtigt wird. „Das Budget, das wir für ein Jahr brauchen, ist jetzt schon erschöpft“, sagt Andrea Grimme von „krebskrankekinder-mainz.de“. Der Förderverein, 1984 gegründet, um Kinder und ihre Eltern in der Therapie und Nachsorge zu begleiten, finanziert Personal von der Musikpädagogin bis zur Psychologin, unterhält eine Erholungsanlage und gibt viel mehr Hilfen. Die andere Hälfte des Erlöses geht an den Jugendförderverein Landau.

51.000 Euro sind Rekord

Offen ist, wie viele Zuschauer kommen dürfen. 51.000 Euro erlöste ein Spiel vor 14 Jahren, Rekord. Spielt Fernsehmoderator Guido Cantz? Cantz spiele am Mittwoch in Trier, dafür spiele Stefan Kuntz, der Europameister von 1996 und U21-Europameister-Trainer von 2021, in Landau, informiert Ganser. Was ist mit Briegel? „Theoretisch könnte ich noch spielen“, sagt der 65-jährige Europameister und zweimalige Vizeweltmeister. „Ich will nicht der Erste sein, der sich viermal die Achillessehne reißt.“

Info

Spiel am Mittwoch, 25. August, 19 Uhr, in Landau im Stadion. Ab 17 Uhr Schnuppertraining mit Wolfgang Kleff und Dariusz Wosz.

Die Lotto-Elf: im Tor: Dimo Wache, Sven Hoffmeister - Abwehr: Matthias Abel, Alexander Bugera, Michael Dämgen, Matthias Herget, Roger Lutz - Mittelfeld: Christof Babatz, Guido Buchwald, Stephan Engels, Michael Kuntz, Thomas Riedl, Dariusz Wosz - Sturm: Benjamin Auer, Stefan Kuntz, David Odonkor, Marco Reich

Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Kinder 3 Euro. Karten in den Fitnessstudios von Benjamin Auer und an der Abendkasse.