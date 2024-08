Eine feierliche Prozession, begleitet von mittelalterlichen Klängen, zieht über die Felder zwischen Oberhausen und Kapellen. Vor der Kulisse idyllischer Winzerhöfe, in riesigen Bilderrahmen, spielt sich ein Drama ab. So geht Theaterkultur auf dem Land. Frei und im Freien, mitten in der Südpfalz.

„Die Rückkehr nach Canossa“ heißt das grenzüberschreitende Stationentheater, das die Kulturinitiative Untere Winzergasse Gleiszellen auf den Weg gebracht hat, und das am