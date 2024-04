Jagsthausen (dpa/lsw) - Gegen zwei Männer ist nach einer Auseinandersetzung in einem Lokal in Jagsthausen (Landkreis Heilbronn) Haftbefehl erlassen worden. Die beiden sollen Mitte April auf drei Männer losgegangen sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die mutmaßlichen Angreifer sollen dabei alle Beteiligten schwer am Kopf verletzt haben, einen davon lebensgefährlich. Dem 25 Jahre alten mutmaßlichen Täter wird versuchter Totschlag vorgeworfen, dem 54-jährigen Mitbeschuldigten gefährliche Körperverletzung. Beide wurden den Ermittlern nach an ihren Arbeitsplätzen festgenommen.

