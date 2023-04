Zuzenhausen (dpa/lsw) - Nach dem Rückschlag gegen den 1. FC Köln will die TSG 1899 Hoffenheim im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig punkten. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Champions-League-Kandidaten an. Fünfeinhalb Monate nach seinem Knöchelbruch könnte dabei Mittelfeldspieler Grischa Prömel sein Comeback geben. Verzichten müssen die Kraichgauer auf Abwehrchef Kevin Vogt, der erneut Knieprobleme hat. Die TSG hatte zuletzt zu Hause gegen Köln mit 1:3 verloren und liegt als Tabellen-14. vier Punkte vor dem Relegationsplatz, den der VfB Stuttgart einnimmt.

