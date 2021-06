Die Siegerarbeiten des internationalen Naturfoto-Wettbewerbs „Glanzlichter“ sind vom 8. Juli bis 5. September im Naturkundemuseum in Karlsruhe ausgestellt. Tausende von Bildern seien von Kandidaten aus aller Welt eingereicht worden, heißt es in einer Mitteilung. Die Besten wurden in acht Kategorien ausgewählt. „Glanzlichter-Naturfotograf 2021“ ist Fran Rubia aus Spanien. Im tief verschneiten Yellowstone-Nationalpark gelang ihm das Bild eines Fuchses, der auf Beute hofft. Zum Nachwuchs-Naturfotograf ist der erst elfjährige Tim Gerlach aus Bad Dürkheim gekürt worden. Eigentlich war er auf der Suche nach Greifvögeln, als ihm ein Gänsesäger auffiel, der seelenruhig im Schneegestöber über den See schwamm. Die Schwarz-Weiß-Bearbeitung betone die Atmosphäre durch den Kontrast zwischen dunklem Wasser und Schnee.