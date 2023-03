Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach der Absage im Vorjahr geht das Karlsruher Knock-Out-Festival mit voller Kraft und Lautstärke in die nächste Runde. Am 11. Dezember kann man sich bei der 13. Auflage die Ohren föhnen lassen. Wie gewohnt findet das Metal-Spektakel in der rund 5000 Besucher fassenden Schwarzwaldhalle statt.

Bands wie Saxon, Helloween, U.D.O., Pretty Maids oder Avantasia standen bei Knock Out schon auf der Bühne. Auch das Line-Up 2021 kann sich wieder sehen lassen. Bereits gebucht sind Powerwolf, Orden