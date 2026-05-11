Ein Ehepaar kehrt in seine Wohnung zurück. Es raucht aus dem Keller. Der Auslöser: ein kleines Gerät.

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Eine Powerbank hat in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ein Bett in Brand gesetzt und einen Schaden von 100.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand, aber wegen des starken Rauchs sei das Wohnhaus derzeit nicht bewohnbar, teilte die Polizei mit. Die Powerbank war auf dem Bett in einem Keller abgelegt gewesen und hatte sich vermutlich wegen eines technischen Defekts entzündet. Als ein Ehepaar am Freitagnachmittag in seine Wohnung zurückkehrte, sah es dichten Rauch aus dem Keller kommen, und rief die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand.