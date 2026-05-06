Baden-Württemberg «Potenziell gefährlich»: Straftäter flieht aus Psychiatrie

Emmendingen
Der Straftäter ist aus dem Zentrum für Psychiatrie Emmendingen entwichen. (Archivbild)

Ein verurteilter Messerangreifer ist aus einem psychiatrischen Krankenhaus entwichen. Die Polizei warnt vor dem Mann und veröffentlicht Fotos von ihm. Wer den Gesuchten sieht, soll sofort 110 wählen.

Emmendingen (dpa/lsw) - Ein wegen versuchten Totschlags verurteilter Straftäter ist aus dem Zentrum für Psychiatrie Emmendingen entflohen. Der Mann sei «potenziell gefährlich», sagte ein Polizeisprecher.

In einer Mitteilung wird er als potenziell fremdgefährdend beschrieben. Die Behörden veröffentlichten auch eine Fahndung mit Fotos des 26-Jährigen. Wer den Mann möglicherweise sieht, solle die Notrufnummer 110 anrufen.

Angaben zum Aussehen

Ob der 26-Jährige womöglich eine Waffe dabeihat, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Der Mann sei am 1. Mai aus dem psychiatrischen Krankenhaus entwichen. Man sei erst jetzt an die Öffentlichkeit gegangen, weil die Ermittler zuvor alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen mussten.

Der Gesuchte ist den Angaben zufolge etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. «Zum Zeitpunkt der Flucht trug er einen Stoppelbart und war mit einer dunklen Schirmmütze und einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet», hieß es.

Bewohner und Polizisten angegriffen

Das Landgericht Freiburg hatte ihn dem Sprecher zufolge im Juli vergangenen Jahres wegen versuchten Totschlags verurteilt. Er habe im November 2024 in einer Flüchtlingsunterkunft mit einem Messer auf einen Bewohner eingestochen und vor seiner Festnahme einen Polizeibeamten verletzt.

Warum das Gericht den Angeklagten in einer Psychiatrie unterbringen ließ, blieb zunächst offen.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x