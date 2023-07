Der Inspekteur der Polizei, so die Kritik der Opposition, soll durch Seilschaften am normalen Bewerbungsverfahren vorbei Karriere gemacht haben. Nun wird er im Untersuchungsausschuss beschuldigt, im Amt genauso Günstlinge auf Posten gesetzt zu haben.

Stuttgart (dpa) - Neue Vorwürfe gegen den Inspekteur der Polizei: Der ehemalige LKA-Präsident Ralf Michelfelder hat dem höchstrangigen Polizisten des Landes Mauschelei und Tricksereien bei der Besetzung von Spitzenämter vorgeworfen. Der Inspekteur habe im Frühjahr 2021, als Michelfelder noch LKA-Chef war, einen Kollegen als Abteilungsleiter im Landeskriminalamt installiert - und zwar ganz ohne Ausschreibung, berichtete Michelfelder am Montag vor dem Polizei-Untersuchungsausschuss im Landtag. Dabei habe es zu der Zeit einen Interessenten aus seinem eigenen Haus auf die Stelle gegeben - der Mann sei nicht berücksichtigt worden.

Michelfelder, damals kurz vor dem Ruhestand, erzählte am Montag, dass er gegen diese Besetzung protestiert und dem Inspekteur sogar mit seinem Hausrecht als LKA-Chef gedroht habe. «Den könnt ihr besetzen, aber ich lass den nicht rein», habe er dem Inspekteur damals gesagt. Und: «Es war alles andere als ein harmonisches Gespräch.» Die Versetzung sei dann verschoben worden, bis er mehrere Wochen später selbst in den Ruhestand gegangen sei, so Michelfelder.

Der Untersuchungsausschuss beschäftigt sich mit sexueller Belästigung in Landesbehörden und der Beförderungspraxis bei der Polizei. Im Mittelpunkt steht der Inspekteur der Polizei, der sich derzeit wegen Vorwürfen sexueller Nötigung vor Gericht verantworten muss. Am Freitag soll das Urteil fallen. Der Ausschuss versucht zu klären, wie der inzwischen freigestellte Inspekteur eine so steile Karriere hinlegen konnte. Die Opposition wirft Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor, dass der Mann am formalen Verfahren vorbei ins Amt des höchstrangigen Polizisten manövriert worden ist.

Laut Michelfelders Darstellung hat der Inspekteur im Amt selbst Günstlinge am formal korrekten Verfahren vorbeigeschleust. Die stundenlange Vernehmung von Michelfelder am Montag glich einer einzigen Abrechnung mit dem Inspekteur. Der war vor seiner Ernennung zum höchsten Polizeibeamten des Landes der Vizepräsident des Landeskriminalamts - und damit Stellvertreter von Michelfelder. Im Ausschuss hatten sich viele Zeugen aus der Polizeispitze positiv über den Inspekteur geäußert. Nicht so Michelfelder: Der Ex-LKA-Chef stellte den heute 50-Jährigen erneut als völlige Fehlbesetzung dar, mit zu geringer operativer Erfahrung, ohne internationales Netzwerk. Die Beförderung zum LKA-Vize sei ein «Sicherheitsrisiko» gewesen.

Zudem berichtete Michelfelder, dass er Bedenken hatte, dass sowohl der spätere Inspekteur als auch dessen Frau damals zur gleichen Zeit beim Landeskriminalamt tätig waren. Sie habe 2019 im LKA im Bereich der Prävention gearbeitet, er sei als LKA-Vize praktisch ihr «Endbeurteiler» gewesen, kritisierte Michelfelder. Deshalb habe er damals vorgeschlagen, die Ehefrau auf eine andere Dienststelle zu versetzen. Er habe dies gegenüber dem Landeskriminaldirektor angeregt, aber keine Reaktion erhalten.

Der ehemalige LKA-Chef bekräftige zudem den Vorwurf, dass er nach der Einsetzung des Untersuchungsausschusses mit gezielten Durchstechereien an die Presse unter Druck gesetzt werden sollte. Gerüchte und falsche Anschuldigungen seien verbreitet worden, «mit dem einzigen Ziel, meinem Ruf zu schaden». Es ging dabei etwa darum, dass Michelfelder als LKA-Präsident seinen Hund mit ins Büro gebracht hatte und dass er seine Dienstwaffe und seine Marke als Abschiedsgeschenk mit in den Ruhestand genommen hatte.

In der vergangenen Ausschusssitzung hatte Michelfelder im Zusammenhang mit der Diskreditierung den Namen des CDU-Abgeordneten Christian Gehring genannt. Gehring ist eigentlich selbst Mitglied des Ausschusses, musste aber aufgrund der Vorwürfe gegen ihn am Montag selbst in den Zeugenstand treten. Der Parlamentarier wies die Vorwürfe am Montag zurück. Er habe lediglich damals gehört, dass Michelfelder sein Diensttablet nach dem Abschied nicht abgegeben hat - und darauf Staatssekretär Wilfried Klenk hingewiesen. Es habe damals viel Frust gegeben, dass Interna aus dem Landeskriminalamt an die Öffentlichkeit durchgestochen worden seien, sagte Gehring. Er habe aber nie den Verdacht gehegt, dass Michelfelder interne Infos nach außen gibt.