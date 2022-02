Im ganzen Südwesten wurden Werbeplakate für «The Länd« aufgehängt, ohne dass es zu Beschwerden kam. Doch eine kleine Kommune wehrte sich. Das ungenehmigte Plakat gefährde den Straßenverkehr. Das Land wird jetzt dafür zur Kasse gebeten.

Stuttgart/Neckargemünd (dpa/lsw) - Ganze 75 Euro muss das Land an die Gemeinde Neckargemünd zahlen, weil es ein Schild seiner Imagekampagne am Ortseingang hatte aufhängen lassen. Es gebe einen Bußgeldbescheid, teilte ein Sprecher des Staatsministeriums in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur mit. Die ausstehende Summe werde „zeitnah“ beglichen. Auf einen Einspruch gegen den Bescheid wird somit verzichtet.

Die Gemeinde hatte ein Bußgeldverfahren eingeleitet, weil das Land ohne Genehmigung ein gelb-schwarzes Werbeplakat für „The Länd“ unter dem regulären Schild hatte anbringen lassen. Es dürfe aber keine Ergänzungen zu dem vorhandenen Schild geben, argumentierte die Stadt im Rhein-Neckar-Kreis. Das könne die Autofahrer ablenken und zu Unfällen führen.

Die Stadt hängte das gelbe Plakat mit der Botschaft „Willkommen in The Länd“ Ende Oktober vergangenen Jahres ab. „Auch ein Ministerium muss sich an Recht und Ordnung halten“, hatte damals Bürgermeister Frank Volk (Freie Wähler) gesagt.

Das Land will mit seiner Kampagne Fachkräfte aus aller Welt anlocken.