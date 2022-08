Mit Blick auf die Sicherheit sind die ersten hochklassigen Fußballspiele der Saison in Baden-Württemberg laut Innenminister Thomas Strobl gut verlaufen. «Eine erste Bilanz nach dem Saisonbeginn lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken», sagte der CDU-Politiker in einer Pressemitteilung des Ministeriums vom Donnerstag. «Die ersten gut 30 Spiele sind weitgehend ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Nennenswerte Ereignisse oder gar gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Fangruppierungen gab es bislang nicht.»

Stuttgart (dpa/lsw) - Bisher seien wettbewerbsübergreifend insgesamt nur drei leicht verletzte Personen und 43 Strafanzeigen zu verzeichnen, hieß es in der Mitteilung weiter. Neben Partien von der Bundes- bis zur Oberliga wurden in der angehängten Statistik auch Spiele aus dem DFB- und dem Landespokal berücksichtigt. „Das sind aktuell durchaus erfreuliche Entwicklungen und wir werden alles daran setzen, dass dieser Trend mit wenigen Straftaten und wenigen Verletzten im Saisonverlauf bei Fußballspielen in Baden-Württemberg anhält“, sagte Strobl.

„Das Konzept unser Stadionallianzen hat in den ersten Heimspielen unserer Vereine gegriffen“, betonte der 62-Jährige. Bei den 2017 eingeführten Stadionallianzen arbeiten Vereine, Verbände, Kommunen, Fan-Vertreter und die Polizei eng zusammen. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) steigt in der Bundesliga das Landesduell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.

Innenministerium