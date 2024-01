Der VfB Stuttgart will beim VfL Bochum endlich einmal ohne Toptorjäger Serhou Guirassy gewinnen. Mit dem Gegner verbinden die Schwaben positive Erinnerungen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Als er seine Ursachenforschung zum verpatzten Jahresauftakt des VfB Stuttgart erklärte, bezog sich Sebastian Hoeneß auf Pep Guardiola. Der Spanier als «einer der besten Trainer der Welt» habe immer wieder gesagt, dass es im Offensivdrittel um Kreativität, um Tagesform und auf die letzten Pässe ankomme, sagte der aktuelle VfB-Trainer und frühere Coach der zweiten Bayern-Mannschaft. «Da waren wir an dem Tag nicht bei 100 Prozent», sagte Hoeneß rückblickend.

Die fehlende Präzision im Angriff war beim 1:3 in Mönchengladbach ein Kritikpunkt. Doch vom Schnitzer im ersten Bundesliga-Spiel nach der Winterpause will sich der VfB Stuttgart nicht beirren lassen. Hoeneß setzt für die nächste Auswärtspartie beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf eine schnelle Reaktion.

«Wir müssen daraus lernen. Wir wollen es natürlich gegen Bochum besser machen, um einfach eine gute Leistung zu zeigen. Und damit die Chance zu erhöhen, zu punkten. Da haben wir uns natürlich etwas vorgenommen», bekräftigte der 41-Jährige am Donnerstag.

Die Reise nach Bochum verbindet Hoeneß mit einer «positiven Erinnerung». Bei seinem Bundesliga-Debüt als Trainer des VfB feierte er dort Anfang April im nervenaufreibenden Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen extrem wichtigen 3:2-Sieg. Der Druck war immens. Der VfB verließ damit den letzten Tabellenplatz und leitete den anstrengenden Weg zum Klassenverbleib und zur überraschend furiosen Hinrunde in dieser Spielzeit ein.

Die Ausgangslage ist diesmal eine komplett andere. Aber auch das Gastspiel beim Tabellen-14. zum Rückrundenauftakt wird wichtig. Sollten die Schwaben keine Wiedergutmachung leisten und die unrühmliche Serie ohne Toptorjäger Serhou Guirassy nicht beenden, könnte die Euphorie um den Club zumindest geringer werden. Zumal eine Woche später das schwierige Heimspiel gegen RB Leipzig ansteht.

Ohne Guirassy sind die Schwaben in drei Bundesligaspielen der Saison noch ohne Punkt. Für Hoeneß ergibt sich auch dadurch ein komplizierteres Personalpuzzle, da auch Silas, Woo-yeong Jeong und Hiroki Ito für ihre Nationalteams im Einsatz sind. «Dass die Herausforderung groß ist, war mir klar. Dass die Kadersituation anspruchsvoller ist, als wenn die Vier da sind, liegt auf der Hand», sagte Hoeneß. «Aber für uns spielt das jetzt keine große Rolle.»

Immerhin ist Guirassys Sturmpartner Deniz Undav voll einsatzbereit, nachdem er in Gladbach einen Schlag auf den Knöchel bekommen hatte. «Deniz war diese Woche gar nicht eingeschränkt und konnte alles mitmachen», schilderte Hoeneß. Kapitän Waldemar Anton und Mittelfeldspieler Enzo Millot hätten Anfang der Woche «kurz gekränkelt», seien aber wieder im Training.

Die Bochumer Mannschaft von Trainer Thomas Letsch präsentierte sich zuletzt heimstark und ist seit fünf Spielen im eigenen Stadion nicht bezwungen. Hoeneß rechnet nicht damit, dass sich der VfL wie Gladbach tief zurückziehen werde.

«Sie haben es diese Saison nicht oft gemacht. Ich glaube, sie gehen drauf. Das ist ein Stück weit Teil ihrer DNA», sagte der Coach. «Ich glaube, Bochum zu Hause ist eine andere Mannschaft - wie viele in der Bundesliga mit ihren Fans im Rücken.» Damit hat auch der Vergleich aus dem Hinspiel keine große Bedeutung mehr. Im August eröffneten die Stuttgarter mit dem 5:0 im Heimspiel gegen Bochum furios die Saison. Zweimal traf Guirassy, zweimal Silas.

