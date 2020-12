Der Appenthaler Posaunenchor muss coronabedingt auf sein traditionelles Turmblasen in Appenthal an Heiligabend und Silvester verzichten. Der Vorstand hat sich jedoch eine Alternative ausgedacht und die Choräle im heimischen Wohnzimmer aufgenommen. An Heiligabend werden um 18 Uhr am Appenthaler Glockenturm drei Weihnachtschoräle über Lautsprecher erklingen. Dazwischen läuten die Glocken. Der Verein bittet darum, dieses Jahr nicht zum Glockenturm zu kommen, sondern dem Posaunenchor von zu Hause aus zuzuhören. An Silvester werden aufgrund der Ausgangsbeschränkungen drei Choräle vom Balkon des Vereinsvorsitzenden Matthias Vorstoffel in der Bahnhofstraße zu hören sein. Auch diese werden vom Glockengeläut unterbrochen.