„Corona durchkreuzen – querblech durch die Pfalz“: unter diesem Motto geben Bläsergruppen evangelischer Posaunenchöre vor Senioren- und Pflegeheimen, auf Plätzen und vor Kirchen in der Pfalz und Saarpfalz halbstündige Ständchen für einen guten Zweck.

Am Samstag, 15. August, macht die Aktion in Landau Station: um 10 Uhr vor dem Bethesda und um 11.30 Uhr auf dem Stiftsplatz und dem Turm der Stiftskirche. Bei den Auftritten bitten die Musiker um Spenden für den Corona-Notfonds der Diakonie Pfalz, sagt Landesposaunenwart Christian Syperek als der Initiator der Aktion. Übergeben werden die Spende beim Abschlusskonzert am 23. August um 12.15 Uhr auf dem Domplatz in Speyer. Geplant ist auch ein Ständchen am Nachmittag des 15. August in Bad Bergzabern.

„Mit unserer Aktion wollen wir vor allem auch älteren, kranken und einsamen Menschen eine Freude machen und zugleich zeigen, dass Musik verbindet und wir auch unter Corona-Bedingungen gemeinsam aktiv sein können“, sagt Syperek. Das Repertoire reiche vom klassischen Kirchenlied bis zur Popularmusik.