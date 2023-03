Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Galerist Michael Oess wirbt in seiner Heimatstadt Karlsruhe vehement für permanentes Entdecken und vorbehaltlose Neugier in Sachen Kunst. Derzeit präsentiert er in seiner Neue Kunst Gallery vier Street Art-Künstler.

Da ist er also, der Mensch hinter der Galerie, die so stark in die Südpfalz ausstrahlt. Michael Oess verfügt über eine erstaunliche Energie, gepaart mit kaum zu verbergender Ungeduld.