Der Sportwagenbauer Porsche war zuletzt auf Kurs zu seinen finanziellen Jahreszielen. Auch der Absatz stieg 2023 - in einem wichtigen Markt jedoch nicht. Nun zieht das Dax-Unternehmen Bilanz.

Leipzig/Stuttgart (dpa/lsw) - Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche veröffentlicht am Dienstag (8.00 Uhr) seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr. Vorstandsvorsitzender Oliver Blume und Finanzchef Lutz Meschke werden außerdem am Mittag (12.00 Uhr) einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben und sich den Fragen von Analysten und Medienvertretern stellen. Die Pressekonferenz findet am Porsche-Standort Leipzig statt.

Das Unternehmen hatte zuletzt für 2023 ein leichtes Absatzplus von 3,3 Prozent auf 320.221 Fahrzeuge gemeldet. Der Auslieferungen wuchsen zwar in fast allen Weltregionen - im wichtigsten Automarkt China brachen sie allerdings um 15 Prozent ein. Grund hierfür war demnach vor allem auf die schwierige Wirtschaftslage in der Region.

Beim Umsatz hatte die VW-Sportwagentochter in den ersten drei Quartalen 2023 gemessen am Vorjahreszeitraum um 12,6 Prozent auf 30,1 Milliarden Euro zugelegt. Experten hatten damals mit einem weniger starken Anstieg gerechnet. Das operative Ergebnis stieg um neun Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis nach Steuern kletterte auf 3,94 Milliarden Euro. Damals befand sich Porsche auf Kurs zu seinen Jahreszielen.