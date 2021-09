20 Mann spielen beim TC Schwarz-Weiß Landau um den Porsche-Tennis-Cup. Das mit 3000 Euro Preisgeld verbundene Ranglistenturnier beginnt am Freitag um 15 Uhr mit den Matches Nico Ritz (BW Bad Ems) gegen Sebastian Bühler (VfL Sindelfingen) und Elias Peter (SW Landau) gegen Nicolas Jekauc (BW Schwetzingen). Der an eins gesetzte Johann Willems (unser Bild) steigt am Samstag um 12.30 Uhr ein. Der 26-Jährige aus Düsseldorf spielte bis vor vier Wochen in der 2. Bundesliga Süd für den TC Wolfsberg Pforzheim, der die Runde mit 10:6 Punkten beendete. Nach einer Schulter-Op am linken Schlagarm hatte er sieben Monate pausiert. Der 35. der deutschen Rangliste könnte mit dem an zwei gesetzten Christian Hansen, Ranglisten-80. aus Köln, eine Fahrgemeinschaft bilden. So weit geht die Freundschaft dann doch nicht. Willems: „Wir kennen uns gut. Ich glaube, ich habe öfter gegen ihn gewonnen als er gegen mich. Es sind immer gute Spiele.“ Halbfinals (10 Uhr) und Finale (14 Uhr) werden am Sonntag am Lohgraben gespielt.