Autowäsche à la Nico Santos: Bei seinem Konzert im Landauer Autokino hat Nico Santos am Abend nicht nur zum Mikrofon gegriffen, sondern auch zum Putzlappen. Zwischen Songs wie „Play With Fire“ und „Unforgettable“ marschierte der 27-jährige Popstar über das Messegelände und polierte Motorhauben. Der Mallorquiner gab exklusiv für Gewinner des Radiosenders SWR3 ein einstündiges Akustikkonzert. Santos spielte seine bekannten Songs wie „Rooftop“, aber auch neue Lieder wie „Like I Love You“. Es sei eine besondere Zeit, in der wir leben, sagte Santos zu Beginn des Auftritts. Eines dürfe aber nie zu kurz kommen: Spaß. „Ich will heut’ Abend die Autos wackeln sehen“, rief er seinem Publikum zu. Und das ließ sich gleich mitziehen. Die Leute tanzten in ihren Blechkisten so gut das auf wenig Raum möglich ist. Zwischendurch gab es Hup-Chöre. Santos hat alles richtig gemacht und gezeigt: Konzerte machen auch im Auto Spaß.