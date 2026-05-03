Sehr lustig: Pawel Popolski trinkt ein paar Gläser Wodka und erzählt in seinem Programm „Polka Mania“ die Musikgeschichte neu.

Um zu verstehen, worum es bei den Popolskis überhaupt geht, führt kein Weg an der Vorgeschichte vorbei. Denn die beginnt – wie sollte es anders sein – mit einer Legende. Im Mittelpunkt steht der angebliche Opa Pjotrek Popolski, ein musikalisches Universalgenie, das sage und schreibe 128.000 Lieder komponiert haben soll, die ihm irgendwann gestohlen wurden. Später tauchten sie als internationale Klassiker wieder auf – bei Größen wie Modern Talking, Prince oder Michael Jackson, die sie wie selbstverständlich als ihre eigenen Werke präsentierten. Genau hier setzt Pawel Popolski an. Sein Auftrag: späte Gerechtigkeit für den Großvater – nicht auf dem Rechtsweg, sondern auf der Bühne. Und zwar, indem er die vermeintlich gestohlenen Songs in ihren „Originalversionen“ spielt: als Polka. Mit einem gewohnt charmanten „Guter Abend, lieber Publikum“ eröffnet Popolski den Abend und steigt direkt in die Familiengeschichte ein. Der Grundrhythmus aller Hits, so seine Behauptung, sei der berühmte „Bum-Tschak“, der angeblich in einem einzigen Nachmittag zur Grundlage von 44 Welthits wurde. Musikalisch wird das direkt belegt: Popolski singt, spielt Schlagzeug, bedient das Vibraphon und den legendären „Polkatronek“, einen vom Opa konstruierten prähistorischen Synthesizer.

Ein Bass braucht nur eine Seite: Entertainer Popolski. Foto: Hans Kraus

Chartstürmer werden kurzerhand „zurückübersetzt“ – aus Rock wird Polka, aus Erfolg Familienerbe. AC/DC, Rolling Stones oder Queen erscheinen im Popolski-Universum als nahezu identische Rhythmusvarianten des Großvaters. Im Publikum wird kräftig mitgemischt. Beim Rolling Stones-„Miss You“-Moment etwa sollen nicht nur die Polka-Ladies, sondern ausdrücklich auch die Herren mitsingen – in einer Tonlage, die einige sichtlich an ihre körperlichen Grenzen bringt. Popolski kommentiert trocken: „Da mussten einige die Klöten schon ganz schön zusammenkneifen.“ Auch der Wodka gehört wieder zum festen Bühneninventar. Diesmal allerdings nicht nur zum „Löten“, sondern auch zum „Sich-einen-in-die-Socken-stopfen“, je nach emotionaler Lage des Künstlers. Ein paar gestopfte Socken weiter gerät auch das eigentlich ernste Thema Instrumentenkunde, typisch Popolski, zur Comedy-Einlage.

Bassisten, bei ihm traditionell das Ziel freundlicher Verachtung, benötigen für ihr Instrument normalerweise nur eine Saite. Da sie aber meist grobmotorisch unterwegs sind, hat ihnen Opa Popolski sicherheitshalber drei Ersatzsaiten mitgegeben. Das Schlagzeug wird zur missverstandenen Haushaltserfindung, und die „Mülleimerdeckel zum Zusammenschlagen“ hat man Hi-Hat getauft, weil die korrekte Bezeichnung schlicht zu sperrig wäre. Neue musikalische Beispiele sorgen ebenfalls für Lacher: Ein bekannter Hit der Temptations wird zu „Opa Was A Rolling Stone“, der Refrain zu „Johnny B. Goode“ lautet plötzlich „Go Opa go“, und in „Blue Suede Shoes“ warnt Popolski: „Don’t step on my Polka Shoes“. Was bis dato auch niemand wusste: „Billie Jean“ tauchte als „Billige Jeans“ schon lange vor der Veröffentlichung durch Michael Jackson in der Familienhistorie der Popolskis auf. Zu „Daddy Cool“ holt Popolski einen jungen Mann auf die Bühne, einen Nachwuchsschlagzeuger aus Ladenburg, der nicht damit gerechnet hatte, plötzlich Teil der Show zu werden.

Nach kurzer Eingewöhnung – inklusive ein paar schnellen Wodka-Runden – sitzt Johannes schließlich am Schlagzeug und hält erstaunlich stabil den „Bum-Tschak“. Gemeinsam „lötet“ er mit Pawel noch ein paar weitere Wodkas, bevor er zur großen Freude des Publikums völlig losgelöst die Felle drischt. Als „Johannes Popolski“ geht er anschließend unter tosendem Applaus und mit zwei weiteren gefüllten Wodka-Gläsern in der Hand zurück an seinen Platz. Wie gewohnt gipfelt der Abend in einem digitalen Familienfinale: Per „Skypek“ werden entfernte Verwandte aus Zabrze zugeschaltet, die das musikalische Chaos begleiten. Die Bühne verwandelt sich dabei endgültig in ein polnisches Paralleluniversum zwischen Wohnzimmer und Konzertsaal. Am Ende bleibt ein Programm, das sich selbst nicht ernst nimmt, aber seine Energie konsequent durchzieht. Oder anders gesagt: musikalischer Unsinn, der erstaunlich präzise funktioniert.