Stuttgart (dpa/lsw) - Weil sie im Verdacht des Besitzes von Kinderpornografie stehen, sind fünf Polizisten vom Dienst freigestellt worden. Dies teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Mittwoch in Stuttgart mit. Die Ermittler waren auf sie im Zuge der Recherche unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung in verschiedenen Chat-Gruppen eines Messenger-Dienstes gestoßen. Bei der Auswertung von Mobiltelefonen sei man auf ein Video mit kinderpornografischem Inhalt gestoßen, hatte die Behörde bereits am Dienstag erklärt. Das Video sei im Sommer 2019 von einem der Verdächtigen in einer Chatgruppe gepostet worden.

Mitteilung vom 24. Januar 2023