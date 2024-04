Trossingen (dpa/lsw) - Polizisten haben in Trossingen (Kreis Tuttlingen) eine Tür eingetreten und eine gestürzte Seniorin aus ihrer verrauchten Wohnung gerettet. Nachbarn hatten am Montag dort den Rauchmelder anschlagen hören und die 78-Jährige durch ein Fenster am Boden ihrer verrauchten Wohnung liegen sehen, wie die Polizei mitteilte. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Topf mit verkohltem Essen auf dem eingeschalteten Herd, was Grund für den Rauch war. Ein Feuer war nicht entstanden. Die Frau war den Angaben von Dienstag zufolge wohl gestürzt und hatte den Herd nicht mehr ausschalten können.

