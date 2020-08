Einen außergewöhnlichen Rettungseinsatz erlebten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch laut Bericht am frühen Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr in der Hans-Böckler-Straße in Haßloch: Ein junger Rehbock habe sich mit seinem Geweih im Zaun einer Pferdekoppel verfangen, hatte ein Anrufer zuvor mitgeteilt. Die Polizisten beruhigten das bereits erschöpfte Tier und befreiten es aus seiner misslichen Lage. Offensichtlich unverletzt entließen sie den Rehbock in die Freiheit.