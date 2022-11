Nagold (dpa/lsw) - Ein Polizist hat in Nagold (Kreis Calw) einen Knochenbruch in der Hand erlitten, als er einem angetrunkenen mutmaßlichen Straftäter Handschellen anlegen wollte. Polizeiangaben von Dienstag zufolge war der Polizeibeamte dadurch dienstunfähig. Polizisten hatten den Angetrunkenen am Montag festgenommen und aufs Revier gebracht. Der 27-Jährige soll zuvor trotz Hausverbots einen Supermarkt betreten haben, vor einen Bus gelaufen sein und dem Fahrer den Mittelfinger gezeigt haben. Den Angaben nach verhielt er sich wiederholt aggressiv und schlug auch in Richtung eines Polizeibeamten, der ihn durchsuchen wollte. Nun muss er sich unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch und Beleidigung verantworten.

