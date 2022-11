Nach einer dramatischen Verkehrskontrolle muss sich ein mutmaßlicher «Reichsbürger» in Stuttgart wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 62-Jährigen vor, am 7. Februar einen Polizisten absichtlich angefahren zu haben. Bei dem aufsehenerregenden Vorfall in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) soll der Mann alkoholisiert in eine Verkehrskontrolle geraten sein und Gas gegeben haben, dabei fuhr er laut Bundesanwaltschaft einen Beamten an. Die hauptsächlich für Terror-Ermittlungen zuständige Bundesanwaltschaft hatte das Verfahren im Juni wegen der «besonderen Bedeutung des Falles» übernommen.

Stuttgart (dpa) - Laut dem Verfassungsschutz gehören etwa 3300 Menschen dieser Szene in Baden-Württemberg an. „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und ihres Rechtssystems, sprechen Politikern und Staatsbediensteten die Legitimation ab und verstoßen immer wieder gegen Gesetze.

