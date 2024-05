Ein Polizeihund hat einen mutmaßlichen Einbrecher in einer Bankfiliale in Altbach (Kreis Esslingen) gestellt. Der 23 Jahre alte Mann kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Polizei war in der Nacht zum Dienstag durch den Einbruchsalarm der Bank alarmiert worden. Der mutmaßliche Täter versteckte sich im Inneren des Gebäudes, wo ihn der Diensthund entdeckte.

Altbach (dpa/lsw) - Eine leichte Verletzung, den sich der Mann durch den Biss zuzog, versorgte der Rettungsdienst vor Ort. Der Einbrecher hatte die Türen aufgebrochen und auch versucht, den Geldautomaten aufzubrechen. Dadurch verursachte er einen Schaden von mehreren zehntausend Euro. Nach dem vorbestraften Mann wurde bereits in anderer Sache per Haftbefehl gesucht. Wegen was genau, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag nicht mit.

