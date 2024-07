Aufregung in der Nacht: Ein Zeuge ruft die Polizei, weil er Knallgeräusche und Geschrei hört. Die rückt aus und findet bald die Ursache heraus.

Sulzfeld (dpa/lsw) - Diese Übernachtung in einer Schule wird den Beteiligten vermutlich lange in Erinnerung bleiben: Weil ein Schüler seine Schuhe wohl mehrfach lautstark auf den Boden geknallt hat, ist die Polizei zu einem größeren Einsatz in Sulzfeld (Landkreis Karlsruhe) ausgerückt. Ein Zeuge hatte kurz vor Mitternacht die Polizei alarmiert, weil er fünf bis zehn Knall- oder Schussgeräusche und Geschrei mehrerer Menschen gehört haben wollte.

«Da zunächst keine weiteren Erkenntnisse vorlagen, wurden zur Abklärung starke Polizeikräfte aus mehreren umliegenden Polizeirevieren zusammengezogen», heißt es im Bericht des Karlsruher Präsidiums. Ein Sprecher sprach von neun Streifenwagen und zusätzlichen Kräften aus sieben Einsatzeinheiten.

Vorfall könnte Schüler teuer zu stehen kommen

Die Beamten gelangten bei den Ermittlungen demnach zu einer Schule, in der mehrere Minderjährige übernachteten. Laut einer Lehrkraft hätten sich mehrere Schüler bei einer Nachtwanderung und auf dem Schulgelände «verbal wohl nicht angepasst verhalten». Die vermeintlichen Schussgeräusche seien auf das Schuheknallen zurückzuführen gewesen.

Was den Schüler antrieb, seine Schuhe so laut auf den Boden zu schlagen, war zunächst unklar. Die Polizei prüft dem Sprecher zufolge, ob er für den Einsatz aufkommen muss.