Mühlacker (dpa/lsw) - Die Polizei hat am Dienstagabend nach einer mutmaßlichen Gefahrenlage einen Mann in Mühlacker (Enzkreis) vorläufig festgenommen. Laut Angaben der Polizei soll der 44-Jährige kurz vor 18 Uhr an einem öffentlichen Platz einen Schuss in die Luft abgegeben haben. Eine Fahndung führte die Beamten auf die Spur zu einem Wohngebäude, wo Spezialeinheiten den 44-jährigen Verdächtigen stellen konnten und ihn vorläufig festnahmen. Laut den Angaben liegen derzeit keine konkreten Hinweise auf einen möglichen Einsatz einer scharfen Schusswaffe vor. Eine Gefahrenlage für Dritte habe laut den Beamten nicht bestanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

