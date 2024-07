Bei einem Vorfall am Bahnhof gab es mehrere Verletzte. Menschen berichten in sozialen Medien von einem Messerangriff.

Großsachsenheim (dpa/lsw) - Mehrere Verletzte gibt es bei einem Vorfall am Bahnhof in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg). Es gebe aktuell einen Polizeieinsatz, bestätigte eine Sprecherin. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Der Zugverkehr laufe normal weiter. In sozialen Medien berichteten Menschen von einem Messerangriff. Dies bestätigte die Polizei allerdings nicht.