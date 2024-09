Polizeieinsatz an einer weiterführenden Schule im Schwarzwald-Baar-Kreis: Welche Gefahr besteht, ist noch völlig unklar.

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - An einer weiterführenden Schule in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Polizei sei vor Ort und prüfe, ob eine Gefahrenlage bestehe, sagte eine Sprecherin. Hintergründe waren zunächst unklar. Inzwischen sollen einige Menschen das Gebäude verlassen haben, schreibt die «Schwäbische Zeitung» und bezieht sich dabei auf die Polizei. Sie würden an einer Sammelstelle betreut.

Von wem und wie der Alarm ausgelöst wurde, war ebenso anfangs unklar. Bei einem Amok-Alarm überprüfen Polizisten jeden Raum eines Schulgebäudes und bringen Schüler nach draußen, sofern sich noch welche im Gebäude aufhalten.