Mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene fährt ein Streifenwagen über eine rote Ampel. Dabei kommt es zu einem Zusammenstoß.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto in Stuttgart ist ein Mann verletzt worden. Der Streifenwagen sei auf dem Weg zu einem Einsatz mit Blaulicht und Sirene über eine rote Ampel an einer Kreuzung gefahren, wie die Polizei mitteilte. Auf der Kreuzung stieß der Wagen am Samstag mit einem abbiegenden Auto eines 31-Jährigen zusammen.

Sanitäter brachten den 31-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Beamten blieben unverletzt. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzen die Ermittler auf mehr als 60.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.