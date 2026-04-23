Ein Autotransporter, der mit zwei Fahrzeugen beladen ist, steht plötzlich in Flammen. Nun ermittelt die Polizei zu den Hintergründen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein mit einem ausgemusterten Polizeiauto beladener Autotransporter ist in Karlsruhe in Flammen aufgegangen. Der Transporter mit dem Streifenwagen und einem weiteren Auto sei am Mittwoch komplett ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler schätzten den Schaden auf etwa 150.000 Euro.

Auch wenn der Streifenwagen bereits abgemeldet war, sei dieser noch als solcher zu erkennen gewesen, erklärte der Sprecher weiter. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.