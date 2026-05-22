Polizei zieht Frau aus Auto – Verdacht auf Drogen am Steuer

Ohne Nummernschilder und dann eine Flucht vor der Polizei: Warum die Polizei eine 29-Jährige aus dem Auto ziehen musste und was die Fahrerin noch alles nicht vorweisen konnte.

Malsch (dpa/lsw) - Eine 29-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend auf der B3 zwischen Ettlingen und Malsch erst vor der Polizei geflüchtet und musste dann aus ihrem Auto gezogen werden. Zudem wird vermutet, dass sie während ihrer Fahrt unter Drogen gestanden haben könnte.

Die Frau war den Beamten aufgefallen, weil sie ohne Kennzeichen an ihrem Auto im Landkreis Karlsruhe unterwegs war. Als die Polizisten sie daraufhin hatten anhalten wollen, fuhr sie davon, hieß es.

Wenig später musste die 29-Jährige hinter einem anderen wartenden Auto an einer Abzweigung anhalten, diesen Moment nutzten die Polizisten zum Zugriff. Da die Frau nicht reagierte, schlugen sie das Seitenfenster des Autos mit einem Schlagstock ein und zogen sie heraus. Dabei lief jedoch der Motor weiterhin, sodass das Auto gegen das davor stehende Fahrzeug rollte. An dem Auto entstand den Angaben zufolge ein leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Im Anschluss stellte sich heraus, dass die Frau weder einen Führerschein besaß, noch war das Fahrzeug, mit dem sie unterwegs war, versichert.