Backnang (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Rems-Murr-Kreis sind beide Fahrer verletzt worden, einer davon schwer. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch habe ein 76 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmorgen die Vorfahrt eines 28-Jährigen in einem Einmündungsbereich bei Backnang missachtet. Durch den Aufprall wurden der 76-Jährige leicht und der 28-Jährige schwer verletzt. Die Ermittlungen dauerten an.

