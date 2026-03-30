Baden-Württemberg Polizei vermutet Brandstiftung in Kirche

Berufsfeuerwehr Symbolbild
Möglicherweise war Brandstiftung der Ausgang für das Feuer in einer Kirche im Rems-Murr-Kreis. (Symbolbild)

Am Jahresbeginn brennt es in einer Kirche im Rems-Murr-Kreis. Alles deutet auf einen technischen Defekt hin. Doch ein Vierteljahr später ergibt sich für die Ermittler ein anderes Bild.

Kirchberg an der Murr (dpa/lsw) - Drei Monate nach einem Kirchenbrand in Kirchberg (Rems-Murr-Kreis) haben sich Hinweise auf eine Brandstiftung ergeben. Nähere Angaben zu den Umständen einer möglichen Brandlegung machte ein Polizeisprecher zunächst nicht. Die Polizei sucht Zeugen.

An einem Sonntagmorgen Anfang Januar hatte es in der Kirche in Kirchberg an der Murr gebrannt. Eine Heizung, Fensterscheibe und Kirchenbank waren beschädigt worden, die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittler waren zunächst davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt an einer Leitung den Brand ausgelöst hatte.

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