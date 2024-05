Polizisten haben in Reutlingen einen Wahlkampfstand der AfD vor einer mutmaßlichen Störaktion geschützt. Acht Menschen hätten sich dem Stand mit einem Banner genähert, bestätigte die Polizei am Sonntag. Beamte hätten daraufhin am Samstag eine Polizeikette gebildet, um eine Auseinandersetzung zu verhindern. Die Polizei stellte daraufhin die Identität einiger der Personen fest, die dem linken Spektrum zugeordnet werden. Genaueres ermittelte der Staatsschutz. Zuvor hatten «Stuttgarter Nachrichten» und «Stuttgarter Zeitung» online darüber berichtet.

Reutlingen (dpa/lsw) - Erst am Mittwoch waren vor einer Festveranstaltung zum 75-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes zwei AfD-Politiker vor dem Landtag angegriffen und leicht verletzt worden. Das Antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart und Region bekannte sich später zu der Protestaktion.

