Stuttgart (dpa/lsw) - Zur Untersuchung eines möglicherweise gefährlichen Fundstücks sind Einsatzkräfte am Samstag in Bad Cannstatt bei Stuttgart ausgerückt. Ein Anwohner hatte dort die Polizei alarmiert, weil er einen Gegenstand in Form einer Handgranate in der Nähe seines Müllcontainers entdeckt hatte. «Es handelt sich aber eventuell auch nur um eine Dekowaffe», sagte ein Mitarbeiter des Polizeipräsidiums in Stuttgart am Abend. Ein Entschärferteam sei ausgerückt, um den Fund zu untersuchen.