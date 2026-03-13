Ein mutmaßlicher Serieneinbrecher sitzt in Haft – doch wem gehören die gefundenen Schmuckstücke? Die Polizei bittet um Hinweise und veröffentlicht Fotos der Beute.

Offenburg (dpa/lsw) - Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers hat die Polizei in Offenburg (Ortenaukreis) Fotos vom möglichen Diebesgut veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht die Aufklärung weiterer Taten im südbadischen Raum. Der 40-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Ihm werden vier Wohnungseinbrüche in Freiburg und Ettenheim aus den Jahren 2023 bis 2025 zur Last gelegt.

Zudem prüfen die Ermittler Zusammenhänge mit weiteren Einbrüchen in Offenburg, Lahr, Herbolzheim und Ettenheim. Der Diebstahlschaden liegt nach bisherigen Erkenntnissen im mittleren fünfstelligen Bereich, der angerichtete Schaden durch die Einbrüche im unteren fünfstelligen Bereich. Bei der Durchsuchung wurden zahlreiche Schmuckstücke und weitere Beweismittel sichergestellt. Nach Polizeiangaben sollen durch die Veröffentlichung von Fotos des Schmucks bislang unbekannte Eigentümer ermittelt werden.