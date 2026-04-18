Baden-Württemberg Polizei sucht nach vermisstem Bootsfahrer am Bodensee

Polizeihubschrauber
Die Polizei sucht weiter nach dem Mann. (Symbolbild)

Ein herrenloses Motorboot treibt auf dem Bodensee. Seit Freitag suchen die Rettungskräfte nach dem Schweizer Bootshalter.

Lindau (dpa) - Der Bootsfahrer eines herrenlosen Motorbots wird weiterhin am Bodensee (Landkreis Lindau) gesucht. Das herrenlose Boot wurde am Freitagabend im bayrischen Bereich des Bodensees gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Halter des Boots sei ein 87-jähriger Schweizer, der derzeit nicht auffindbar sei.

Am Freitag suchten bereits 17 Boote und zwei Hubschrauber nach dem Mann. Am Samstag wurde die Suche fortgesetzt, hauptsächlich von der Schweizer Polizei. Auch ein bayrischer Polizeihubschrauber ist an der Suche derzeit beteiligt, wie ein Sprecher mitteilte.

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