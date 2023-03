Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Der Fahrer eines Radladers ist am Samstagnachmittag von der Polizei auf der Autobahn 81 bei Ludwigsburg angehalten und kontrolliert worden. Der 22-Jährige war zuvor mit 20 km/h auf dem Seitenstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs, weshalb mehrere Verkehrsteilnehmer den Notruf gewählt hatten. Gegenüber der Polizei habe der Mann angegeben, sich auf sein Navigationsgerät verlassen zu haben und so auf die Autobahn gelangt zu sein. Auf den Fahrer komme nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit mitsamt Bußgeld zu, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag auf Anfrage mitteilte.

