Die Polizei greift bei nächtlichen Tuner-Treffs in Reutlingen, Weilheim und Rottenburg durch, nachdem dort Drift-Manöver gefahren werden und technische Mängel an Fahrzeugen auffallen.

Reutlingen (dpa/lsw) - Die Polizei haben bei Kontrollen in der Tuningszene mehrere Fahrzeuge mit technischen Mängeln entdeckt. Beamte überprüften in der Nacht bekannte Treffpunkte in Reutlingen, Weilheim und Rottenburg, wie die Polizei mitteilte.

Auf dem Parkplatz der Hochschule Reutlingen trafen die Einsatzkräfte etwa 150 Fahrzeuge an. Die dort ausgesprochenen Platzverweise befolgten die Anwesenden. Einige wichen anschließend auf Parkplätze in Weilheim (Landkreis Tübingen) und in Rottenburg aus.

Auch dort schritt die Polizei ein, nachdem Teilnehmer sogenannte Drift-Übungen durchgeführt hatten. Die ausgesprochenen Platzverweise wurden laut Polizei ausnahmslos befolgt.

Bei insgesamt acht Fahrzeugen stellten die Beamten technische Mängel fest. Zwei Autos durften wegen schwerer Mängel nicht weiterfahren.