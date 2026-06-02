Baden-Württemberg Polizei stoppt mutmaßliche Glücksspiel-Bande in Gaststätte

Pokerspiel
Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. (Symbolbild)

In Heilbronn hat die Polizei eine mutmaßlich illegale Pokerrunde in einer Gaststätte gestoppt. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen. Was die Ermittler dabei entdeckten.

Heilbronn (dpa/lsw) - Eine mutmaßlich illegale Glücksspielrunde haben Ermittler in Heilbronn aufgedeckt. Drei Männer im Alter von 44, 42 und 30 Jahren sollen in banden- und gewerbsmäßiger Struktur Pokerspiele veranstaltet haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Spiele haben demnach seit November 2025 in einer Gaststätte teilweise zweimal wöchentlich stattgefunden.

In der Nacht auf Freitag ertappten die Beamten die Verdächtigen bei der Pokerrunde und nahmen sie fest. Neben den drei Männern wurden auch zwölf mutmaßliche Spieler festgenommen. Bei den anschließenden Durchsuchungen fanden die Beamten eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme sowie einen Pokertisch. Außerdem stellten sie einen Teleskopschlagstock und ein Pfefferspray sicher.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Heilbronn Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x