Während zwei Autos an einer Ampel stehen unterhalten sich Fahrer und Fahrerin. Als das Licht auf Grün umspringt, geben die beiden Autos Vollgas. Auch eine rote Ampel kann die Frau nicht stoppen.

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Autorennen haben sich zwei junge Menschen durch Heilbronn geliefert. Dabei soll eine 24 Jahre alte Autofahrerin auch auf die Straßenbahngleise und über eine rote Ampel gefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Zuvor stand die junge Autofahrerin neben dem Wagen eines 19-Jährigen an einer Ampel und unterhielten sich kurz. Als die Lichter auf Grün umsprangen, gaben die beiden am Sonntag Vollgas und rasten durch die Stadt.

Um mehrere Autos überholen zu können, sei der 19-Jährige auch auf eine Busspur ausgewichen. Die 24-Jährige wurde zudem geblitzt. Wie schnell sie war, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Es sei ein stationärer Blitzer gewesen, dessen Bilder noch von der Stadt ausgewertet werden müssen.

Die Polizei stoppte die beiden Raser schließlich. Bereits vor dem Rennen war der 24-Jährige durch riskante Fahrmanöver aufgefallen. Sie mussten ihre Führerscheine abgeben. Auch die Mobiltelefone seien auf Antrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden, hieß es weiter. Schließlich mussten die beiden ihre Autos stehen lassen und zu Fuß weitergehen.