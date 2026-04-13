Baden-Württemberg Polizei stoppt Hochzeitskorso wegen Schüssen

Hochzeit - Symbolbild
Die Braut wird über den Polizeieinsatz an ihrer Hochzeit wohl weniger erfreut gewesen sein. (Symbolbild)

Mitten in der Stadt knallen plötzlich Schüsse aus einem Autokorso. Warum zwei junge Männer nun Ärger mit der Polizei haben und auf einige Hochzeitsgäste ein Bußgeld wartet.

Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Unter anderem, weil zwei junge Männer aus einem Auto mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben, hat die Polizei einen Hochzeitskorso in der Innenstadt von Esslingen am Neckar gestoppt. Die beiden 21-Jährigen sollen nach rechts und links Schüsse abgegeben haben, wie die Polizei mitteilte.

Bereits zuvor hatten mehrere Menschen den Autokorso am Sonntag der Polizei gemeldet. Beamte hätten die Kolonne daraufhin gestoppt und die Teilnehmer kontrolliert. Beide Schreckschusswaffen wurden dabei beschlagnahmt.

Gegen die zwei Männer läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zudem müssen laut Polizei mehrere Fahrer mit einem Bußgeld wegen der Belästigung Anderer durch unnützes Hin- und Herfahren rechnen.

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