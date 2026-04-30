Baden-Württemberg Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer mit 1,7 Promille

Blaulicht
Polizei stoppt betrunkenen Lastwagenfahrer. (Archivbild)

Betrunken und ohne Papiere auf Achse: Die Polizei stoppt einen Kleinlaster samt Anhänger – und entdeckt dabei gleich noch weitere Verstöße.

Ahorn/Boxberg (dpa) - Betrunken, ohne Führerschein und ohne Fahrtenschreiber auf der Autobahn 81: Bei einer Kontrolle hat die Polizei den Fahrer eines Kleinlastwagens mitsamt Anhänger aus dem Verkehr gezogen. Der 41-Jährige war in Richtung Boxberg (Main-Tauber-Kreis) unterwegs gewesen, als die Beamten ihn stoppten. Dabei stellten sie zusätzlich fest, dass sein Anhänger vermutlich auch nicht haftpflichtversichert war. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1,7 Promille. Der Mann muss mit mehreren Anzeigen rechnen, wie die Polizei nach dem Vorfall vom Mittwoch mitteilte.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x