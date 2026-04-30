Betrunken und ohne Papiere auf Achse: Die Polizei stoppt einen Kleinlaster samt Anhänger – und entdeckt dabei gleich noch weitere Verstöße.

Ahorn/Boxberg (dpa) - Betrunken, ohne Führerschein und ohne Fahrtenschreiber auf der Autobahn 81: Bei einer Kontrolle hat die Polizei den Fahrer eines Kleinlastwagens mitsamt Anhänger aus dem Verkehr gezogen. Der 41-Jährige war in Richtung Boxberg (Main-Tauber-Kreis) unterwegs gewesen, als die Beamten ihn stoppten. Dabei stellten sie zusätzlich fest, dass sein Anhänger vermutlich auch nicht haftpflichtversichert war. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1,7 Promille. Der Mann muss mit mehreren Anzeigen rechnen, wie die Polizei nach dem Vorfall vom Mittwoch mitteilte.