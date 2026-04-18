Baden-Württemberg Polizei stoppt 92 Jahre alten Geisterfahrer

Polizei Baden-Württemberg
Der Polizei gelang es, den 92-Jährigen zu stoppen. (Symbolbild)

Ein Senior fährt auf einer Bundesstraße in die falsche Richtung. Mehrere Autofahrer müssen ihm ausweichen und alarmieren die Polizei. Wie die Beamten die gefährliche Situation lösen konnten.

Kirchentellinsfurt (dpa/lsw) - Die Polizei hat einen 92 Jahre alten Geisterfahrer auf der Bundesstraße 27 bei Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) gestoppt und seinen Führerschein beschlagnahmt. Der Mann fuhr laut Polizei an der Anschlussstelle Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) falsch auf die B27 auf. Er fuhr in Richtung Tübingen, allerdings auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart.

Zahlreiche Autofahrer verständigten wegen des Geisterfahrers den Notruf – einige mussten den Angaben zufolge seinem Auto ausweichen. Mehrere Streifenwagen stoppten die Irrfahrt des 92-Jährigen schließlich im Bereich der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt und konnten den Mann von der Bundesstraße leiten.

Zu Unfällen ist es laut Polizei nicht gekommen. Dennoch wurde dem Senior die
Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Polizisten brachten den 92-Jährigen schließlich nach Hause.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

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