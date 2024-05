Die Innenstadt von Singen musste am Donnerstag wegen Gasgeruchs abgesperrt werden. Noch ist nicht klar, was genau passiert ist. Doch eine wichtige Frage wurde nun beantwortet.

Singen (dpa/lsw) - Nach der Absperrung der Singener Innenstadt vom Donnerstag ist nun klar, welcher Reizstoff den Großeinsatz ausgelöst hat. Es handle sich um eine chemische Zusammensetzung, die unter anderem auch in handelsüblichem Pfefferspray zu finden sei, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Noch werde ermittelt, woher das Reizgas gekommen sei.

Der Gasalarm hatte am Donnerstagmittag für einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und anderen Einsatzkräften in Singen gesorgt. Aus einer Tiefgarage war am Mittag Gasgeruch gemeldet worden. Ein Teil der Innenstadt war daraufhin evakuiert worden.

Die Polizei geht von sechs Leichtverletzten mit Haut- oder auch Atemwegsreizungen aus. Weitere rund 20 Menschen erlitten demnach zwar leichte Atemwegsreizungen, seien aber nach derzeitigem Stand nicht verletzt worden.

Zusammenhang zu weiterem Vorfall?

Geprüft wird laut Polizei nach wie vor der Zusammenhang zu einem weiteren Vorfall in dem Bereich nur wenige Stunden zuvor. Dabei hatten vermummte Männer Reizgas in einer Anwaltskanzlei versprüht. Zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 36 Jahren waren am Donnerstag vorläufig festgenommen worden. Sie sollen vernommen werden. Der genaue Tatbestand werde noch ermittelt.

Warnung via App

Anwohnerinnen und Anwohner der 50.000-Einwohner-Stadt unweit des Bodensees waren am Donnerstag via Warn-App aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Geraten wurde per App auch, die Innenstadt zu meiden und andere Betroffene zu informieren.

An Ort und Stelle waren sogenannte Dekontaminationseinheiten und Behandlungsplätze eingerichtet worden, um Betroffene notfalls versorgen zu können, wie das Landratsamt am Abend berichtet hatte. Unter anderem waren Rettungssanitäter in Schutzanzügen zu sehen. Die Feuerwehr war über Stunden damit beschäftigt herauszufinden, um welchen Stoff es sich gehandelt hatte.