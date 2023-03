Nach einem Hinweis einer Spaziergängerin sind in Mannheim ein Tresor und zahlreiche Schmuckstücke am Rheinufer sichergestellt worden. In dem Tresor und um ihn herum verteilt fanden Polizisten potenzielles Aufbruchwerkzeug, diverse Dokumente, Zertifikate und mehrere Schmuckstücke, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte.

Mannheim (dpa/lsw) - Das mutmaßliche Diebesgut lag demnach überall im Uferbereich und bis ins Wasser verteilt. Die Polizei konnte den Tresor und einen Teil der Schmuckstücke einem Einbruch an Silvester zuordnen. Die Herkunft von 76 Schmuckstücken sei allerdings noch offen, hieß es. Etwaige Eigentümer wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Wie Tresor und Schmuck dort landeten, war zunächst noch unklar.

PM Polizei