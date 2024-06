Öhringen (dpa/lsw) - Die Polizei in Öhringen (Hohenlohekreis) hat einen Mann gestellt, wobei es fast zum Schusswaffengebrauch gekommen ist. Der 31-Jährige soll zuvor oberkörperfrei und mit einer Waffe im Hosenbund am Bahnhof unterwegs gewesen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten fanden den Mann schließlich auf einem Schulhof, von wo er zuerst flüchtete. Als man ihn eingeholt habe, sei die Hand des Tatverdächtigen zur Waffe im Hosenbund gewandert. Die Polizisten hätten daraufhin lautstark angedroht zu schießen. Der Mann gab schließlich auf, legte sich auf den Boden und ließ sich widerstandslos festnehmen. Es stellte sich heraus, dass die Waffe im Hosenbund eine Schreckschusspistole war. In seiner Bauchtasche fanden die Beamten nach dem Vorfall am Donnerstag Betäubungsmittel.

